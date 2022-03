Anonymous выложили в сеть базу Центробанка России и записали обращение к Путину

""Люди не должны бояться своего правительства, правительства должны бояться своего народа" Утечку ЦБ РФ (28 ГБ) опубликовал Anonymous", - говорится в сообщении.

Хакеры отметили, что распространили взломанные документы "по разным точкам в Интернете", и пообещали делиться ими по прочим ссылкам, если доступ к информации по этим линкам будет ограничен.

В посте даются ссылки на файлы из базы в двух частях: первой и второй.

Также Anonymous записали обращение к руководителю Кремля Владимиру Путину, и заявили: "Мы в твоем дворце, мы там, где ты ешь, мы за твоим столом, мы там, где ты спишь".

"Сейчас мы публикуем тысячи документов Центробанка Российской Федерации, разные транзакции, указы, доклады. Люди узнают, какая на самом деле экономика России. Декларации, корреспонденция, торговые соглашения, подписанные с другими странами, секреты твоих олигархов. Твои конфиденциальные видео и приложения, которые ты используешь", - говорится в ролике.

MESSAGE FROM #ANONYMOUS RABBIT:

"People shouldn't be afraid of their government, governments should be afraid of their people."



The Central Bank of Russian Federation leak (28 GB) has been published by Anonymous#Ukraine #OPRussia

