Анонс зустрічі Трампа із Зеленським і кандидат на генпрокурора: новини за 16 червня

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом під час саміту G7. Тим часом у Раду подали подання про призначення Руслана Кравченка на посаду генпрокурора.

Більш детально про те, що сталося в понеділок, 16 червня, - в матеріалі РБК-Україна .

Трамп зустрінеться із Зеленським на полях саміту G7, - ЗМІ

Президент Володимир Зеленський і його американський колега Дональд Трамп зустрінуться під час саміту G7, пише Axios.

Остання їхня зустріч відбулася ще під час похорону Папи Франциска у квітні.

Зеленський вніс до Ради подання про призначення Кравченка на посаду генпрокурора

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту подання про призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора України.

За словами спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, парламент розгляне подання на одному з найближчих пленарних засідань.

Ізраїль знищив третину ракетних установок Ірану: деталі операції

Повітряні Сили Ізраїлю знищили близько 120 пускових установок балістичних ракет Ірану - це майже третина від усіх, які має країна.

Кожна така установка могла випустити десятки ракет під час нинішньої війни.

Росія передала Україні тіла ще 1245 загиблих

В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих, які, за даними російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Цей етап став завершальним у рамках репатріаційних домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Загалом за цією домовленістю в Україну повернули 6057 тіл.

У Генштабі розповіли про бої на новому напрямку

Українські воїни продовжують стримувати російських окупантів на низці напрямків. Зокрема, це стосується і нового напрямку - Північно-Слобожанського.

Трамп пов'язав війну в Україні з виключенням Росії з G8

Президент США Дональд Трамп вважає, що якщо Росію залишили б у "Великій вісімці" (G8), то повномасштабного вторгнення в Україну вдалося б уникнути.

Трамп поскаржився, що експрезидент США Барак Обама та експрем'єр Канади Джастін Трюдо не хотіли залишати Росію в G8 після того, як вона окупувала Крим.