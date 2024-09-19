РФ вдарила по пансіонату для літніх людей у Сумах: там перебувало понад 200 осіб, є загиблий

Російська Федерація в четвер, 19 вересня, завдала удару по місту Суми. Росіяни поцілили пансіонат для людей похилого віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Як розповів начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, росіяни влучили у Сумський геріатричний пансіонат. В результаті цього є тяжко поранені, їх було госпіталізовано.

Відомо, що у пансіонат влучила російська керована авіабомба. На момент влучання там проживала 221 людина похилого віку. Наразі у пансіонаті проводиться евакуація.

"Є поранені, частина з них у тяжкому стані їх ушпиталили. Загиблих немає", - сказав Артюх.

За попередніми даними, основний удар стався на верхні поверхи закладу - там перебували 24 мешканці пансіонату.

Відомо про загиблого

За даними в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря, росіяни вдарили по Обласному геріатричному пансіонату.

"Попередньо, одна людина померла від отриманих травм в лікарні, ще 9 поранено, - повідомляє ОВА. Наразі відбувається евакуація людей в інші заклади. Задіяні всі служби", - повідомив він.

Оновлено о 19:10.

У Сумській ОВА уточнили, що кількість постраждалих збільшилась до 13 осіб.

"Внаслідок влучання, станом на 19 годину, одна людина загинула і 13 отримали травми різного ступеня тяжкості", - сказано у повідомленні.

На місці подій розгорнуто штаб ліквідації наслідків авіаційного удару ворога. Пацієнти пансіонату евакуйовано у спеціально підготовлені для них місця, де створено всі необхідні умови. Людям надається медична і психологічна допомога.

Ситуація у Сумах та області

Російська армія регулярно завдає ударів по Сумах та області артилерією, мінометами, безпілотниками та авіаційними бомбами. Атаки призводять до значних руйнувань цивільної інфраструктури та житлових будинків, спричиняють загибель і поранення мирного населення. Найбільш постраждалими є прикордонні громади області, де часто відбуваються обстріли.

Минулої ночі у Сумах також лунали вибухи, після чого у місті та області почались проблеми з електроенергією та водопостачанням.

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