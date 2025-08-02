Анонс Patriot від Німеччини та нові цинічні заяви Путіна: новини за 1 серпня

Німеччина оголосила, що передасть Україні поетапно додаткові системи Patriot. Тим часом російський диктатор Володимир Путін зробив ряд цинічних заяв про переговори з Україною.
Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 1 серпня, - у матеріалі РБК-Україна.
Німеччина передасть Україні поетапно додаткові системи Patriot для посилення протиповітряної оборони країни.
Зазначається, що Бундесвер найближчими днями передасть пускові установки до Patriot, а на другому етапі впродовж двох-трьох місяців надішле в Україну додаткові компоненти до систем.
"Цей процес (передача додаткових систем ППО Україні – ред.) є результатом тісної координації зі США та нашими союзниками по НАТО. Уряди Німеччини та США ініціювали цей процес координації 14 липня 2025 року, щоб значно посилити можливості протиповітряної оборони України", - йдеться у повідомленні Бундесверу.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито готова до мирних переговорів з Україною, а озвучені минулого року вимоги Кремля залишаються незмінними.
"Так, ці умови (припинення війни в Україні - ред.), безумовно, залишилися колишніми. Це ж не умови, а цілі, я сформулював цілі Росії. До того моменту нам говорили, що незрозуміло, чого Росія хоче, ось ми їх сформулювали в червні минулого року на зустрічі з керівництвом міністерства закордонних справ", - зазначив Путін.
Він заявив, що позитивно оцінив переговори двох сторін у Стамбулі. За його словами, переговори нібито завжди потрібні та важливі.
Російський диктатор також цинічно додав, що Росія готова почекати, якщо в Україні нібито вважають, що зараз не час для переговорів.
"Ну, в принципі, можна чекати. Якщо керівництво України вважає, що зараз не час, а треба почекати, будь ласка, ми готові почекати", - зазначив він.
Російський диктатор Володимир Путін непрямо відповів на критику президента США Дональда Трампа і звинуватив того в "надлишкових очікуваннях".
Під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком очільник Кремля напряму не згадував Дональда Трампа, але побічно відреагував на його заяву про розчарування.
"Що стосується якихось розчарувань з боку кого б то не було, то всі розчарування - вони виникають від надмірних очікувань, як відомо, загальне правило", - заявив Путін.
Він продовжив, що ґрунтовні розмови потрібно вести "не на публіці, а в тиші переговорного процесу".
Президент США Дональд Трамп віддав наказ перекинути два атомні підводні човни через погрози одіозного заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.
Він зазначив, що погрози Медведєва є "вкрай провокаційними".
"Я наказав розмістити два ядерні підводні човни у відповідних регіонах про всяк випадок, якщо ці дурні та підбурювальні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто словами. Слова дуже важливі і часто можуть призвести до ненавмисних наслідків, сподіваюся, це не буде одним із таких випадків", - підкреслив Трамп.
За словами президента США Дональда Трампа, його поінформували, що тільки цього місяця 20 тисяч російських солдатів було вбито в "безглуздій війні" з Україною.
"З початку року Росія втратила 112 500 військових. Це дуже багато непотрібних смертей! Україна, однак, теж сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 000 солдатів, і це число не включає зниклих безвісти", - зазначив Трамп.
Він додав, що Україна також втратила мирних жителів, але в меншій кількості. Вони загинули через удари російських ракет по Києву та інших містах.
За словами президента України Володимира Зеленського, у липні Росія випустила по Україні майже чотири тисячі ударних дронів "Шахед" та близько 260 ракет різних типів.
"Лише в липні росіяни застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "Шахедів", майже 260 ракет різних типів, із них 128 - це балістика. Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти", - пояснив президент.
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