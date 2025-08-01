Зеленський: росіяни за липень атакували Україну 3800 "Шахедами" та 260 ракетами

У липні Росія випустила по Україні майже чотири тисячі ударних дронів "Шахед" та близько 260 ракет різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Лише в липні росіяни застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "Шахедів", майже 260 ракет різних типів, із них 128 - це балістика. Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти", - пояснив президент.

Він зазначив, що нині кожна взаємодія між Україною та партнерами важлива.

"Кожен день важливий. Дякую всім, хто допомагає Україні", - зауважив він.

Атака Росії по Києві 31 липня

Зеленський розповів, що заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Він повідомив, що у Києві досі тривають аварійно-відновлювальні роботи на місцях, які постраждали від учорашньої атаки. Натомість усі пошуково-рятувальні роботи вже завершені.

Фото: росіяни атакували Київ 31 липня (t.me/V_Zelenskiy_official)

"На жаль, станом на зараз відомо про 31 загиблого, серед них п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Мої співчуття рідним і близьким загиблих", - підкреслив він.

За даними президента, поранено 159 людей, 16 із них - діти. Наразі вони всі отримують необхідну медичну допомогу.

"Дякую рятувальникам, поліцейським, лікарям, медсестрам, комунальникам - усім, хто зараз допомагає людям. Це дуже важливо", - сказав глава держави.

Він наголосив, що такий підлий удар Росії знову показує, що необхідні додатковий тиск на Москву та санкції.

"Як би не заперечували в Кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими - бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав", - зауважив лідер країни.

Він також висловив вдячність всім, хто підтримав українців.

"Ми цінуємо те, що президент (США Дональд, - ред.) Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують Росію", - підкреслив він.