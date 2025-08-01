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Трамп нарахував втрати Росії на війні в 14 разів вищими за українські: які цифри

Вашингтон, П'ятниця 01 серпня 2025 19:21
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Трамп нарахував втрати Росії на війні в 14 разів вищими за українські: які цифри Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

З початку року Росія втратила понад 112 тисяч військових. Це в 14 разів більше, ніж в України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.

За словами американського лідера, його щойно поінформували, що тільки цього місяця 20 тисяч російських солдатів було вбито в "безглуздій війні" з Україною.

"З початку року Росія втратила 112 500 військових. Це дуже багато непотрібних смертей! Україна, однак, теж сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 000 солдатів, і це число не включає зниклих безвісти", - зазначив Трамп.

Він додав, що Україна також втратила мирних жителів, але в меншій кількості. Вони загинули через удари російських ракет по Києву та інших містах.

"Це війна, якої ніколи не повинно було бути - це війна Байдена (46-го президента США - ред.), а не Трампа. Я тут лише для того, щоб спробувати її зупинити", - запевнив президент.

Дані ЗСУ

Нагадаємо, 3 червня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що з початку року російські окупанти втратили 200 тисяч солдатів.

Водночас сьогодні, 1 серпня, генерал підкреслював, що тільки за липень українські воїни знешкодили 33 тисячі російських солдатів.

Також у Генштабі сьогодні доповіли, що 31 липня втрати російської окупаційної армії становили 940 солдатів. Мова про вбитих і поранених.

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