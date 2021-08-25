Аномальное лето в Украине: климатолог назвала причину

В августе жара в Украине будет преобладать, хотя будут и периоды более прохладной погоды. Температура воздуха в стране будет на 1-2 градуса выше, чем в целом температура за месяц в период 1991-2020 годов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова климатолога, заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух в интервью "Главреду ".

Однако, по ее словам, нет методов, которые позволят точно спрогнозировать, какой будет температура.

Балабух также объяснила, с чем связано повышение температуры в Украине.

"Рост температуры в большей степени обусловлен антропогенным фактором, то есть человеческой деятельностью и выбросами парниковых газов. Если к этому фактору добавится еще и повышение солнечной активности, температура воздуха может ощутимо вырасти", - сообщила климатолог.

К середине ХХІ века она может увеличиться для Украины в среднем на 1,5 градуса по сравнению с началом этого века, сказала она.