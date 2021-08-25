Пол-Украины накроют грозы: штормовое предупреждение
Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Синоптики Украины объявили штормовое предупреждение на сегодня. В частности, Киев накроет гроза.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.
Сегодня днем в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях грозы (I уровень опасности, желтый).
Кроме того, объявлено штормовое предупреждение в Киеве, будет гроза.
25 августа в Луганской, Полтавской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.