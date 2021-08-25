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Пол-Украины накроют грозы: штормовое предупреждение

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Киев, Среда 25 августа 2021 08:25
Пол-Украины накроют грозы: штормовое предупреждение Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики Украины объявили штормовое предупреждение на сегодня. В частности, Киев накроет гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Сегодня днем в северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях грозы (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, объявлено штормовое предупреждение в Киеве, будет гроза.

25 августа в Луганской, Полтавской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, погода в Украине продолжает ухудшаться, в частности, ожидается похолодание на западе страны.

Отметим, непогода на западе Украины обесточила более 90 населенных пунктов.

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