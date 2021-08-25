Аномальне літо в Україні: кліматолог назвала причину

У серпні спека в Україні переважатиме, хоча будуть і періоди більш прохолодної погоди. Температура повітря в країні буде на 1-2 градуси вище, ніж в цілому температура за місяць в період 1991-2020 років.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на слова кліматолога, завідуючої відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту віри Балабух у інтерв'ю "Главреду ".

Однак, за її словами, немає методів, які дозволять точно спрогнозувати, якою буде температура.

Балабух також пояснила, з чим пов'язане підвищення температури в Україні.

"Зростання температури більшою мірою обумовлено антропогенним фактором, тобто людською діяльністю та викидами парникових газів. Якщо до цього фактору додасться ще й підвищення сонячної активності, температура повітря може відчутно зрости", - повідомила кліматолог.

До середини ХХІ століття вона може збільшитися для України в середньому на 1,5 градуса в порівнянні з початком цього століття, сказала вона.