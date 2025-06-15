Аномально багато боїв: що відбувається на Дніпропетровщині і чи зайшли війська РФ

Росіяни не закріпилися у Дніпропетровській області, щоб мати змогу говорити про постійну військову присутність. Проте на цьому напрямку фіксують багато боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни хочуть показати свою військову присутність у Дніпропетровській області, але про це наразі мова не йде.

"Вони хотіли це заявити ще станом на 9 травня, щоб було "до свята". Але у них не вийшло тоді, у них не виходить досі. Вони дуже активно б'ються, щоб посунути фронт, лінію розмежування до адміністративних кордонів просто для того, щоб показати, що у них є вихід на ці кордони і що досягнена політична ціль", - сказав речник.

На думку Трегубова, з політичної точки зору для росіян просування до Дніпропетровської області має важливе значення.

При цьому, за словами речника, на Новопавлівському напрямку фіксують аномально багато боїв через спроби росіян просунутися.

"Станом на зараз росіянам чинять активний спротив, знищується велика кількість росіян, але навіть кількість боєзіткнень на Новопавлівському напрямку аномально висока", - додав він.



Фото: карта боїв поблизу Дніпропетровської області (deepstatemap.live)