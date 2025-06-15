Аномально много боев: что происходит на Днепропетровщине и зашли ли войска РФ

Россияне не закрепились в Днепропетровской области, чтобы иметь возможность говорить о постоянном военном присутствии. Однако на этом направлении фиксируют много боев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ОСГВ "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

По его словам, россияне хотят показать свое военное присутствие в Днепропетровской области, но об этом пока речь не идет.

"Они хотели это заявить еще по состоянию на 9 мая, чтобы было "к празднику". Но у них не получилось тогда, у них не получается до сих пор. Они очень активно бьются, чтобы подвинуть фронт, линию разграничения к административным границам просто для того, чтобы показать, что у них есть выход на эти границы и что достигнута политическая цель", - сказал спикер.

По мнению Трегубова, с политической точки зрения для россиян продвижение в Днепропетровскую область имеет важное значение.

При этом, по словам спикера, на Новопавловском направлении фиксируют аномально много боев из-за попыток россиян продвинуться.

"По состоянию на сейчас россиянам оказывают активное сопротивление, уничтожается большое количество россиян, но даже количество боестолкновений на Новопавловском направлении аномально высокое", - добавил он.



Фото: карта боев вблизи Днепропетровской области (deepstatemap.live)