Аномальна поведінка. Лукашенко вже три дні не з'являється на публіці, - ЗМІ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко з початку травня став значно менше з'являтися на публіці. Диктатора не бачили вже три дні, що для нього дуже нехарактерно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське видання "Зеркало".
Журналісти проаналізували графік Лукашенка і прийшли до висновку, що у травні у нього майже не було публічних подій. Наразі самопроголошений президент Білорусі третій день поспіль не з’являється на публіці.
Як зазначає видання, минулого місяця Лукашенко щотижня проводив по кілька різних заходів. Аномалії в розпорядку білоруського диктатора якраз почалися в травні, ще до поїздки на парад у Москву.
Наприклад, якщо взяти середу, четвер і п'ятницю минулого тижня (3, 4 і 5 травня), то на сайті Лукашенка є інформація лише про один публічний захід - вручення державних нагород заслуженим діячам різних сфер 5 травня. Вже тоді ЗМІ звернули увагу на його осиплий голос. Це виглядало підозріло, адже Лукашенко досить часто проводить багатогодинні публічні зустрічі, зокрема з журналістами.
Загалом у травні, не враховуючи заходи до 9 травня, Лукашенко провів лише два публічні заходи: нараду з актуальних питань забезпечення безпеки та правопорядку і заходи з охорони держкордону (його показали тільки на фото, але не на відео) і вже згадане вище нагородження. Усі інші події на його сайті - це безліч привітань і підписань документів.
"Таким чином можна констатувати, що з початку травня Лукашенко за рідкісними винятками не з'являється на публіці. З чим саме це пов'язано і який зараз стан його здоров'я - невідомо, оскільки пресслужба питання ніяк не коментує", - пише видання.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко одразу після завершення так званого "параду Перемоги" 9 травня покинув Москву та прилетів назад до Мінська. Він не був присутній на обіді глав інших держав після заходу. На параді самопроголошений президент Білорусі з'явився із забинтованою рукою.
Окрім того, Лукашенко вперше за 29 років не виступив із промовою на 9 травня.
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