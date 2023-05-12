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Аномальное поведение. Лукашенко уже три дня не появляется на публике, - СМИ

Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко с начала мая стал гораздо меньше появляться на публике. Диктатора не видели уже три дня, что для него очень нехарактерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское издание "Зеркало".

Журналисты проанализировали график Лукашенко и пришли к выводу, что в мае у него почти не было публичных событий. Самопровозглашенный президент Беларуси уже третий день подряд не появляется на публике.

Как отмечает издание, в прошлом месяце Лукашенко еженедельно проводил несколько различных мероприятий. Аномалии в распорядке белорусского диктатора как раз начались в мае еще до поездки на парад в Москву.

Например, если взять среду, четверг и пятницу на прошлой неделе (3, 4 и 5 мая), то на сайте Лукашенко есть информация только об одном публичном мероприятии - вручение государственных наград заслуженным деятелям разных сфер 5 мая. Уже тогда СМИ обратили внимание на его осипший голос. Это выглядело подозрительно, ведь Лукашенко довольно часто проводит многочасовые публичные встречи, в том числе с журналистами.

В целом в мае, не считая мероприятий к 9 мая, Лукашенко провел лишь два публичных мероприятия: совещание по актуальным вопросам обеспечения безопасности и правопорядка и мероприятия по охране госграницы (его показали только на фото, но не на видео) и уже упомянутое высшее награждение. Все остальные события на его сайте - это множество поздравлений и подписаний документов.

"Таким образом можно констатировать, что с начала мая Лукашенко за редкими исключениями не появляется на публике. С чем именно это связано и какое сейчас состояние его здоровья - неизвестно, поскольку пресс-служба вопрос никак не комментирует", - пишет издание.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что белорусский диктатор Александр Лукашенко сразу после завершения так называемого "парада Победы" 9 мая покинул Москву и прилетел обратно в Минск. Он не присутствовал на обеде глав других государств после мероприятия. На параде самопровозглашенный президент Беларуси появился с забинтованной рукой.

Кроме того, Лукашенко впервые за 29 лет не выступил с речью на 9 мая.

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