В анексованому Сімферополі дві третини жителів залишилися без води

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

При усуненні аварії на водогоні загинув працівник підприємства "Вода Криму"

В анексованому Росією Сімферополі дві третини жителів залишилися сьогодні, 9 грудня, без води через аварію на водогоні. При її усунення загинув працівник підприємства "Вода Криму", повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, дві третини жителів Сімферополя, близько 200 тис. чоловік, - без води, сталася аварія на водогоні.

Зараз на місці аварії працюють бригади підприємства "Вода Криму".

Повідомляється також, що в ході нічних ремонтних робіт загинув працівник цього підприємства.

"При усуненні аварії загинув наш майстер. Це сталося вночі. На місці працюють слідчі", - відзначили в прес-службі "Води Криму".

Водопостачання в місті планується відновити до вечора.

Нагадаємо, в кінці листопада, у Вінниці, в результаті двох поривів на мережах, частина міста залишилася без води.

Також РБК-Україна писало, що в центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою.