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В центре Киева прорвало трубу с горячей водой

Новости » Происшествия    15.11.2018 - 10:20
В центре Киева прорвало трубу с горячей водой
Фото: в центре Киева прорвало трубу (РБК-Украина)

Инцидент произошел на углу улиц Деловая и Большая Васильковская

В центре Киева сегодня утром, 15 ноября, прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

На углу улиц Деловая и Большая Васильковская прорвало трубу с горячей водой. Движение на данном участке затруднено. Также отмечается плохая видимость из-за пара.

 

На розі Великої Васильківської і Ділової, зараз так. Прорив труби з окропом, ускладнений рух, погана видимість, отетовсьо. Welcome to Kyiv.

Опубліковано Sergiy Grishyn Четвер, 15 листопад 2018 р.

(Видео: banana fish)

Напомним, 13 ноября на улице Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой. Давление воды было настолько сильным, что на месте прорыва снесло авто, которое почти провалилось под землю. В результате инцидента было заблокировано движение троллейбусов и автобусов.

Из-за прорыва теплосети на улице Шота Руставели два дома остались без отопления.

Также в результате прорыва трубы залило водой территорию жилого комплекса "Комфорт Таун".

 

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