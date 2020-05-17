ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В аннексированном Крыму в июле могут открыть отели и санатории

Новости » Общество     17.05.2020 - 12:16
В аннексированном Крыму в июле могут открыть отели и санатории
Фото: Сергей Аксенов (из открытых источников)

Объекты туристической инфраструктуры откроют только для крымчан

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов допустил открытие отелей и санаториев для крымчан после 15 июня. Это будет зависеть от эпидемической обстановки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой российские СМИ.

По его словам, ограничения могут снять в случае отсутствия вспышек коронавируса на аннексированном полуострове.

"Мы договорились с правительством Российской Федерации, до 1 июня вырабатываем план действий по работе санаторно-курортной сферы. Думаю, что какие-то решения найдем. Примерно до 15 июня наблюдаем ситуацию, если у нас не будет взрывного заражения, то по внутреннему туризму (будут сняты ограничения, - ред.), я пока по другим субъектам ничего сказать не могу", - сказал подконтрольный Кремлю Сергей Аксенов.

Напомним, ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму медики жалуются на неполучение выплат за работу с COVID-19. Также медики не получили обещанных средств защиты. Эту информацию подтвердила "депутат Евпаторийского горсовета" Оксана Таранина.

Также на полуострове завтра отменят режим самоизоляции. При этом крымчане старше 65, как и раньше, будут вынуждены оставаться дома. Кроме этого, с 20 мая призывников из аннексированного Крыма начнут отправлять на службу в ВС России.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Крымотелькарантинсанатории
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь