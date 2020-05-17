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В анексованому Криму в липні можуть відкрити готелі і санаторії

Новини » Суспільство     17.05.2020 - 12:16
В анексованому Криму в липні можуть відкрити готелі і санаторії
Фото: Сергій Аксьонов (з відкритих джерел)

Об'єкти туристичної інфраструктури відкриють тільки для кримчан

Так званий "голова Криму", Сергій Аксьонов допустив відкриття готелів і санаторіїв для кримчан після 15 червня. Це буде залежати від епідемічних обставин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, обмеження можуть зняти в разі відсутності спалахів коронавірусу на анексованому півострові.

"Ми домовилися з урядом Російської Федерації, до 1 червня розробляємо план дій по роботі санаторно-курортної сфери. Думаю, що якісь рішення знайдемо. Приблизно до 15 червня спостерігаємо ситуацію, якщо у нас не буде вибухового зараження, то по внутрішньому туризму (будуть зняті обмеження, - ред.), я поки що по інших суб'єктах нічого сказати не можу", - сказав підконтрольний Кремлю Сергій Аксьонов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в анексованому Криму медики скаржаться на неотримання виплат за роботу з COVID-19. Також медики не отримали обіцяних засобів захисту. Цю інформацію підтвердила "депутат Євпаторійської міськради" Оксана Тараніна.

Також на півострові завтра скасують режим самоізоляції. При цьому кримчани старше 65, як і раніше, будуть змушені залишатися вдома. Крім цього, з 20 травня призовників з анексованого Криму почнуть відправляти на службу до ЗС Росії.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Кримотелькарантинсанатории
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