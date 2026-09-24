"Анкориджські домовленості" зникли з переговорного процесу, - Зеленський

"Дух Анкориджа" закінчився

Зеленський заявив, що так звані "анкориджські домовленості" більше не є предметом переговорів. Це вимоги країни-агресорки визнати суверенітет РФ над Кримом, Донецькою і Луганською областями, а також окупованими нею частинами Херсонщини і Запоріжжя.

"На мій погляд, те, що відбулося щодо нейтральності України та анкориджських домовленостей "3 + 2", то від цього всього перемовний процес відійшов. І тут зіграла роль команда США", - каже президент.

Перевага на фронті

Водночас найвагомішу роль у знятті з порядку денного так званого "духу Анкориджа" відіграли Збройні сили України, впевнений Зеленський.

"На полі бою ми сьогодні контролюємо ситуацію. Нам важко, але просувань якихось глобальних у "рускіх" немає, а там, де вони є, вони коштують Росії дуже дорого, і вартість ця в людях - в сотнях, в тисячах", - сказав він.

На думку Зеленського, ситуація на фронті дає Україні можливість не погоджуватися на вимоги з боку РФ, які вона "ніколи не прийме в такому форматі".

Путін прагне всю Україну

Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін досі прагне окупації всієї України, а не лише Донбасу.

"Але тим не менш, у нас ілюзії немає, що він хоче захоплення, окупації нашої держави в тому чи іншому вигляді, щоб Україна була частиною його держави", - каже він.

Зеленський резюмував, що мирний процес є складним саме через таку позицію Росії.