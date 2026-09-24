"Анкориджские договоренности" исчезли из переговорного процесса, - Зеленский

"Анкориджские договоренности" больше не работают во время переговоров. России сложно требовать признания оккупированных территорий Украины, когда она проигрывает на поле боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Facebook во время общения с украинским сообществом в США во время визита в Нью-Йорк.
Зеленский заявил, что так называемые "анкориджские договоренности" больше не являются предметом переговоров. Это требования страны-агрессора признать суверенитет РФ над Крымом, Донеччиной и Луганщиной, а также оккупированными ею частями Херсонщины и Запорожской области.
"На мой взгляд, то, что произошло в отношении нейтральности Украины и анкориджских договоренностей "3+2", от этого всего переговорный процесс отошел. И здесь сыграла роль команда США", - говорит президент.
В то же время наиболее весомую роль в снятии с повестки дня так называемого "духа Анкориджа" сыграли Вооруженные силы Украины, уверен Зеленский.
"На поле боя мы сегодня контролируем ситуацию. Нам тяжело, но продвижений каких-то глобальных у "русских" нет, а там, где они есть, они стоят России очень дорого, и стоимость эта в людях - в сотнях, в тысячах", - сказал он.
По мнению Зеленского, ситуация на фронте позволяет Украине не соглашаться на требования со стороны РФ, которые она "никогда не примет в таком формате".
Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор стремится к оккупации всей Украины, а не только Донбасса.
"Но, тем не менее, у нас иллюзии нет, что он хочет захвата, оккупации нашего государства в том или ином виде, чтобы Украина была частью его государства", - говорит он.
Зеленский резюмировал, что мирный процесс сложный именно из-за такой позиции России.
Ранее РБК-Украина писало, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает на трех неотложных шагах по деэскалации войны России против Украины. Об этом заявил Зеленский.
Кроме того, после встречи с Трампом в Нью-Йорке Зеленский назвал условие энергетического перемирия с Россией.
В то же время, Трамп во время своего выступления на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН подчеркнул, что война в Украине завершится "скорее, чем люди себе представляют".