"Анкориджские договоренности" исчезли из переговорного процесса, - Зеленский

"Дух Анкориджа" закончился

Зеленский заявил, что так называемые "анкориджские договоренности" больше не являются предметом переговоров. Это требования страны-агрессора признать суверенитет РФ над Крымом, Донеччиной и Луганщиной, а также оккупированными ею частями Херсонщины и Запорожской области.

"На мой взгляд, то, что произошло в отношении нейтральности Украины и анкориджских договоренностей "3+2", от этого всего переговорный процесс отошел. И здесь сыграла роль команда США", - говорит президент.

Преимущество на фронте

В то же время наиболее весомую роль в снятии с повестки дня так называемого "духа Анкориджа" сыграли Вооруженные силы Украины, уверен Зеленский.

"На поле боя мы сегодня контролируем ситуацию. Нам тяжело, но продвижений каких-то глобальных у "русских" нет, а там, где они есть, они стоят России очень дорого, и стоимость эта в людях - в сотнях, в тысячах", - сказал он.

По мнению Зеленского, ситуация на фронте позволяет Украине не соглашаться на требования со стороны РФ, которые она "никогда не примет в таком формате".

Путин хочет всю Украину

Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор стремится к оккупации всей Украины, а не только Донбасса.

"Но, тем не менее, у нас иллюзии нет, что он хочет захвата, оккупации нашего государства в том или ином виде, чтобы Украина была частью его государства", - говорит он.

Зеленский резюмировал, что мирный процесс сложный именно из-за такой позиции России.