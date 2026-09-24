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"Анкориджские договоренности" исчезли из переговорного процесса, - Зеленский

18:15 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

"Анкориджские договоренности" больше не работают во время переговоров. России сложно требовать признания оккупированных территорий Украины, когда она проигрывает на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Facebook во время общения с украинским сообществом в США во время визита в Нью-Йорк.

"Дух Анкориджа" закончился

Зеленский заявил, что так называемые "анкориджские договоренности" больше не являются предметом переговоров. Это требования страны-агрессора признать суверенитет РФ над Крымом, Донеччиной и Луганщиной, а также оккупированными ею частями Херсонщины и Запорожской области.

"На мой взгляд, то, что произошло в отношении нейтральности Украины и анкориджских договоренностей "3+2", от этого всего переговорный процесс отошел. И здесь сыграла роль команда США", - говорит президент.

Преимущество на фронте

В то же время наиболее весомую роль в снятии с повестки дня так называемого "духа Анкориджа" сыграли Вооруженные силы Украины, уверен Зеленский.

"На поле боя мы сегодня контролируем ситуацию. Нам тяжело, но продвижений каких-то глобальных у "русских" нет, а там, где они есть, они стоят России очень дорого, и стоимость эта в людях - в сотнях, в тысячах", - сказал он.

По мнению Зеленского, ситуация на фронте позволяет Украине не соглашаться на требования со стороны РФ, которые она "никогда не примет в таком формате".

Путин хочет всю Украину

Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор стремится к оккупации всей Украины, а не только Донбасса.

"Но, тем не менее, у нас иллюзии нет, что он хочет захвата, оккупации нашего государства в том или ином виде, чтобы Украина была частью его государства", - говорит он.

Зеленский резюмировал, что мирный процесс сложный именно из-за такой позиции России.

Ранее РБК-Украина писало, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает на трех неотложных шагах по деэскалации войны России против Украины. Об этом заявил Зеленский.

Кроме того, после встречи с Трампом в Нью-Йорке Зеленский назвал условие энергетического перемирия с Россией.

В то же время, Трамп во время своего выступления на 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН подчеркнул, что война в Украине завершится "скорее, чем люди себе представляют".

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