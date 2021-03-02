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Ангола первая в Южной Африке получила COVID-вакцины через механизм COVAX

Новина українською → Луанда, Вторник 02 марта 2021 17:27
Ангола первая в Южной Африке получила COVID-вакцины через механизм COVAX Фото: вакцина в Анголе (twitter.com/WHOAFRO)
Автор: РБК-Украина

Во вторник, 2 марта, Ангола получила вакцину от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. Таким образом, Ангола стала первой страной в южной части Африки, которая получила препарат в рамках инициативы.

Об этом сообщило региональное отделение Всемирной организации здравоохранения в Африке в Twitter.

Самолет с 624 тысячами доз вакцины AstraZeneca прибыл в ангольскую столицу Луанду.

"Первоочередное внимание будет уделяться работникам здравоохранения и уязвимым группам с высоким риском COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина также должна получить вакцину от коронавируса в рамках механизма COVAX. В организации UNICEF рассказали, когда вакцина приедет в Украину.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения создала механизм выплаты компенсаций за побочные эффекты от применения вакцин от коронавируса. Компенсацию будут выплачивать гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX.

Также РБК-Украина писало, что Европейский союз удвоит свой вклад в глобальный механизм COVAX.

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