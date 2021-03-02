Ангола первая в Южной Африке получила COVID-вакцины через механизм COVAX
Во вторник, 2 марта, Ангола получила вакцину от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. Таким образом, Ангола стала первой страной в южной части Африки, которая получила препарат в рамках инициативы.
Самолет с 624 тысячами доз вакцины AstraZeneca прибыл в ангольскую столицу Луанду.
"Первоочередное внимание будет уделяться работникам здравоохранения и уязвимым группам с высоким риском COVID-19", - говорится в сообщении.
624,000 #COVID19 vaccine does arrived in #Angola this afternoon. Frontline healthworkers & vulnerable groups at high risk of COVID-19 will be prioritised.— WHO African Region (@WHOAFRO) March 2, 2021
Each new delivery marks one more step towards defeating this pandemic!@WHO I @gavi I @CEPIvaccines I @UNICEF pic.twitter.com/zcmozJ7mhT
Напомним, Украина также должна получить вакцину от коронавируса в рамках механизма COVAX. В организации UNICEF рассказали, когда вакцина приедет в Украину.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения создала механизм выплаты компенсаций за побочные эффекты от применения вакцин от коронавируса. Компенсацию будут выплачивать гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX.
Также РБК-Украина писало, что Европейский союз удвоит свой вклад в глобальный механизм COVAX.