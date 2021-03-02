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Ангола перша в Південній Африці отримала COVID-вакцини через механізм COVAX

Новость на русском → Луанда, Вівторок 02 березня 2021 17:27
Ангола перша в Південній Африці отримала COVID-вакцини через механізм COVAX Фото: вакцина в Анголі (twitter.com/WHOAFRO)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 2 березня, Ангола отримала вакцину від коронавірусу в рамках глобального механізму COVAX. Таким чином, Ангола стала першою країною в південній частині Африки, яка отримала препарат в рамках ініціативи.

Про це повідомило регіональне відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я в Африці в Twitter.

Літак з 624 тисячі доз вакцини AstraZeneca прибув в ангольську столицю Луанди.

"Першочергова увага буде приділятися працівникам охорони здоров'я та вразливих груп з високим ризиком COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна також повинна отримати вакцину від коронавірусу в рамках механізму COVAX. В організації UNICEF розповіли, коли вакцина приїде в Україну.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я створила механізм виплати компенсацій за побічні ефекти від застосування вакцин від коронавірусу. Компенсацію виплачуватимуть громадянам 92 бідних країн-членів глобальної програми COVAX.

Також РБК-Україна писало, що Європейський союз подвоїть свій внесок у глобальний механізм COVAX.

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