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ВОЗ гарантирует выплату компенсаций за побочные эффекты от COVID-вакцин

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 09:27
ВОЗ гарантирует выплату компенсаций за побочные эффекты от COVID-вакцин Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала механизм выплаты компенсаций за побочные эффекты от применения вакцин против коронавируса. Компенсацию будут выплачивать гражданам 92 бедных стран-членов глобальной программы COVAX.

Об этом сообщает The Guardian.

"Предоставляя единовременную компенсацию без обвинения при полном и окончательном урегулировании любых претензий, программа COVAX направлена на значительное сокращение необходимости обращения в суды, которые являются потенциально длительным и дорогостоящим процессом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие от вакцины смогут подавать свои заявки через специальный сайт, который планируют запустить к концу марта. Программа будет действовать минимум до 30 июня 2022 года.

В издании отмечается, что страны, которые самостоятельно финансируют свои закупки вакцины от COVID-19, также планируют ввести программы ответственности.

Напомним, с начала вакцинации от COVID в Нидерландах уже около сотни человек пожаловались на побочные эффекты, в том числе на тяжелую аллергию. Во всех случаях люди жаловались на вакцину Pfizer / BioNTech.

Кроме того, в двух регионах Швеции приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca из-за побочных эффектов среди привитых.

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