Евросоюз решил удвоить вклад в COVAX

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании стран "Большой семерки" (G7) заявила, что Европейский союз удвоит свой вклад в глобальный механизм COVAX. Евросоюз увеличит свой взнос до 1 млрд евро.

Об этом она написала на своей странице в Twitter .

Глава Еврокомиссии отметила, что поставки вакцин по механизму COVAX начнутся уже в ближайшее время.

"Мы будем в безопасности только тогда, когда весь мир будет в безопасности. Как было объявлено в G7, ЕС удваивает свой вклад в COVAX с 500 миллионов до 1 миллиарда евро. Поставки начнутся в ближайшее время. Это настоящий момент глобальной солидарности", - подчеркнула она.

Механизм COVAX был создан по инициативе альянса GAVI, ВОЗ и Коалиции за эпидемическую готовность к инновациям (CEPI). В рамках механизма COVAX планируют распределить 2 млрд доз эффективных COVID-вакцин между странами, которые подали соответствующую заявку.