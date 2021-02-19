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Евросоюз решил удвоить вклад в COVAX

Новина українською → Брюссель, Пятница 19 февраля 2021 17:23
Евросоюз решил удвоить вклад в COVAX Фото: Урсула Фон дер Ляйен (flickr.com/european_parliament)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании стран "Большой семерки" (G7) заявила, что Европейский союз удвоит свой вклад в глобальный механизм COVAX. Евросоюз увеличит свой взнос до 1 млрд евро.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

Глава Еврокомиссии отметила, что поставки вакцин по механизму COVAX начнутся уже в ближайшее время.

"Мы будем в безопасности только тогда, когда весь мир будет в безопасности. Как было объявлено в G7, ЕС удваивает свой вклад в COVAX с 500 миллионов до 1 миллиарда евро. Поставки начнутся в ближайшее время. Это настоящий момент глобальной солидарности", - подчеркнула она.

Механизм COVAX был создан по инициативе альянса GAVI, ВОЗ и Коалиции за эпидемическую готовность к инновациям (CEPI). В рамках механизма COVAX планируют распределить 2 млрд доз эффективных COVID-вакцин между странами, которые подали соответствующую заявку.

Напомним, Украина также должна получить вакцину от коронавируса в рамках механизма COVAX. В организации UNICEF рассказали, когда вакцина приедет в Украину.

Добавим, Соединенные Штаты также решили удвоить свой вклад в механизм COVAX. В период с 2021 до 2022 года американская администрация выделит дополнительные 2 млрд долларов.

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