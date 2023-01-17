Англійський суд заарештував зерновий термінал у Одесі: що відомо

Таким чином, суд задовольнив позов від кредиторів GNT Group – американських інвестиційних компаній Innovatus Capital Partners (Innovatus) та Argentem Creek Partners (ACP). Розслідування довело, що GNT Group ліквідувала все зерно, передане у заставу, без узгодження з кредиторами.

"Після того, як GNT Group передасть контроль над активами в Одеському порту відповідальним операторам, ми не бачимо суттєвих перешкод у роботі зернового коридору. Ми готові й надалі співпрацювати з українською державою та інвестувати в Україну", - заявили в ACP.