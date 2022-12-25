ua ru
Нд, 25 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Зерновим коридором" з портів України вивезено понад 15 млн тонн агропродукції

Новость на русском →
Україна, Неділя 25 грудня 2022 20:45
"Зерновим коридором" з портів України вивезено понад 15 млн тонн агропродукції Фото: морським шляхом у рамках зернової угоди вивезено вже понад 15 млн тонн агропродукції (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Завдяки "зерновій угоді" з українських портів протягом кількох останніх місяців вивезено понад 15 млн тонн агропродукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке новинне агентство Анадолу.

За інформацією агентства, цю цифру озвучив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Аділь Караїсмаїлоглу. Він нагадав, що з 1 серпня до 25 грудня цьогоріч з портів України вийшли 585 суховантажів. Загалом "зерновим коридором" транспортовано 15,8 млн тонн 13 різновидів агропродукції. Водночас до турецьких портів прибуло 171 суховантажне судно.

"У Туреччину поставили 15% усієї вивезеної по "зерновому коридору" продукції. До країн Африки відправили 12%, Азії - 29%, країн Європи - 44%", - зазначив міністр.

Днями РБК-Україна повідомляло, що з портів Великої Одеси в рамках "зернової ініціативи" вийшли чотири судна із 129 тисячами тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи.

Також ми писали, що з портів Одеської області напередодні вийшли ще сім суден із агропродукцією. Вони також прямують до країн Африки, Азії та Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Зеленський виступить у Раді зі щорічним зверненням, - джерело
Зеленський виступить у Раді зі щорічним зверненням, - джерело
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація