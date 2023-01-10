Україна хоче розширення зернової угоди: посол розкрив деталі

Питання розширення угоди про "зерновий коридор" було поставлене ще до завершення першого чотиримісячного періоду. Зокрема, Україна хоче розширити умови операції на кілька портів.

Про це заявив посол України у Туреччині Василь Боднар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Нас цікавить розширення портів, включення насамперед портів Миколаєва та портів, які біля нього, а також, можливо пізніше, портів Херсону та портів, які будуть звільнені на інших територіях України", - заявив він.

Посол заявив, що Україну також цікавить розширення спектру продукції, яку можна вивозити.

"Починаючи від олії, металу та іншої продукції, яка традиційно йшла на експорт морським шляхом. Тому це питання на порядку денному, триває непростий переговорний процес, здебільшого за закритими дверима... Сподіваємося, що певний прогрес побачимо цього року", - наголосив Боднар.

Нагадаємо, у грудні через штучну затримку реєстрації на інспекцію з боку Росії в протоці Босфор майже 100 суден стояли в черзі.

Крім того, завдяки "зерновій угоді" з українських портів протягом кількох останніх місяців вивезено понад 15 млн тонн агропродукції.

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