Английский суд арестовал зерновой терминал в Одессе: что известно

Таким образом, суд удовлетворил иск от кредиторов GNT Group – американских инвестиционных компаний Innovatus Capital Partners (Innovatus) и Argentem Creek Partners (ACP). Расследование доказало, что GNT Group ликвидировала все зерно, переданное в залог, без согласования с кредиторами.

"После того, как GNT Group передаст контроль над активами в Одесском порту ответственным операторам, мы не видим существенных препятствий в работе зернового коридора. Мы готовы и дальше сотрудничать с украинским государством и инвестировать в Украину”, – заявили в ACP.