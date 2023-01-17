Английский суд арестовал зерновой терминал в Одессе: что известно

Высокий суд Англии издал приказ об аресте активов на 118 млн долларов владельцев компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, которым принадлежит зерновой терминал в Одессе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ACP.
Таким образом, суд удовлетворил иск от кредиторов GNT Group – американских инвестиционных компаний Innovatus Capital Partners (Innovatus) и Argentem Creek Partners (ACP). Расследование доказало, что GNT Group ликвидировала все зерно, переданное в залог, без согласования с кредиторами.
"После того, как GNT Group передаст контроль над активами в Одесском порту ответственным операторам, мы не видим существенных препятствий в работе зернового коридора. Мы готовы и дальше сотрудничать с украинским государством и инвестировать в Украину”, – заявили в ACP.
Ранее стало известно, что вопрос расширения соглашения о "зерновом коридоре" был поставлен перед завершением первого четырехмесячного периода. В частности, Украина хочет расширить условия сделки на несколько портов.
Кроме того, благодаря "зерновому соглашению" из украинских портов в течение нескольких последних месяцев вывезено более 15 млн тонн агропродукции.
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