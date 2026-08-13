Не всі відкриють двері: як працюватимуть школи Києва з 1 вересня та де змінять формат
Школи Києва розпочнуть навчальний рік 1 вересня. Однак у частині закладів, пошкоджених внаслідок російських атак, через незавершені ремонти навчання відбуватиметься в очно-дистанційному форматі.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.
Головне:
- Старт 1 вересня: Навчальний рік у закладах освіти столиці розпочнеться 1 вересня, проте безпекова ситуація може коригувати формат роботи.
- Змішаний формат: Через незавершені відновлювальні роботи після російських обстрілів частина шкіл працюватиме в очно-дистанційному форматі.
- Ремонт паралельно з навчанням: У пошкоджених закладах ремонтні роботи продовжуватимуться паралельно з освітнім процесом.
- Масштаб відновлення: Загалом у місті зараз триває відбудова 47 шкіл та 41 дитячого садка.
Як працюватимуть школи з 1 вересня
Наразі у столиці тривають відновлювальні роботи у 47 школах та 41 дитячому садочку, пошкоджених внаслідок російських атак.
Станом на 13 серпня у п'яти школах не встигнуть повністю завершити всі роботи до початку навчального року. Йдеться про:
- школи №101, №73 та №199 у Шевченківському районі;
- ліцей №160 у Дарницькому районі;
- спеціальну школу №10 у Дарницькому районі.
У цих закладах освітній процес організують в очно-дистанційному форматі. Водночас ремонт продовжуватиметься паралельно з навчанням.
Формат роботи кожної школи остаточно визначатимуть з урахуванням безпекової ситуації та фактичного стану будівлі на 1 вересня.
Скільки закладів освіти пошкоджено
З початку повномасштабної війни в Києві внаслідок російської агресії пошкоджено 314 закладів освіти. Лише у 2026 році зазнали пошкоджень 107 таких об'єктів.
У КМДА наголошують, що ситуація залишається мінливою через постійну загрозу нових російських атак. Тому формат навчання в окремих школах за необхідності можуть коригувати.
Раніше РБК-Україна писало, що минулої зими після масованих російських обстрілів значна частина Києва залишалася без опалення. Щоб зберегти можливість очного навчання, у деяких районах міста тимчасово об’єднували школи та дитсадки. Водночас у січні через різке похолодання низку шкіл в Україні перевели на дистанційне навчання, а в окремих закладах продовжили зимові канікули.