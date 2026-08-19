Английский с сентября станет обязательным в детсадах: сколько заведений уже готовы к переменам
Более 75% украинских детсадов уже готовы предоставлять услугу по изучению английского языка. С сентября 2026 года она станет обязательной для детей от пяти до шести лет.
Об этом рассказала заместитель министра образования и науки по дошкольному образованию Анастасия Коновалова во время брифинга в рамках конференции "Серпнева 2026", передает корреспондент РБК-Украина.
Главное:
- Более 75% детсадов уже готовы обучать английскому детям в возрасте 5-6 лет.
- Преподавать язык смогут не только воспитатели, но и учителя английского из школ, частные школы и ФЛП.
- Если в громаде нет педагогов, занятия могут проводить онлайн.
Что изменится в детсадах с сентября
По словам Анастасии Коноваловой, чуть более 75% заведений дошкольного образования уже готовы к введению английского языка.
У части воспитателей уже есть соответствующие дипломы и они смогут проводить занятия самостоятельно. Кроме того, закон позволяет привлекать к преподаванию английского частные школы, физических лиц-предпринимателей и учителей английского языка из общего среднего образования.
Если в громаде нет необходимых педагогов, занятия могут проводить дистанционно. В таком случае воспитатель остается с детьми в группе, а преподаватель английского подключается онлайн.
"Однако подчеркну, что задача дошкольного образования состоит не в том, чтобы ребенок свободно владел английским. Первоочередная цель - заинтересовать его языком, объяснить, для чего он нужен, и дать базовые знания, на которые ребенок сможет опираться в школе", - добавила Коновалова.
Читайте также о том, что в Киеве работают 525 садиков, которые посещают более 62 тысяч детей. Записать ребенка в дошкольное заведение родители могут онлайн. В КГГА уверяют, что мест хватит всем желающим.
Раньше мы писали о том, что образовательную экосистему "Мрія" запускают в детских садах. Сначала стартует пилотный проект в шести регионах в 40 дошкольных образовательных учреждениях.