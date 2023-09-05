Україна – Англія: прогноз на матч кваліфікації до Євро-2024

Матч Україна – Англія відбудеться 9 вересня в польському Вроцлаві. Поєдинок прийме стадіон "Тарчиньскі Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00.

Фахівці британської контори William Hill визначили співвітчизників однозначним фаворитом поєдинку. На перемогу "Трьох левів" приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,44. Натомість імовірний успіх "синьо-жовтих" оцінили балом 7,50. Нічийний підсумок набагато вірогідніший – кеф 4,33.

Любителі полоскотати собі нерви розглянуть варіант зі ставкою на нульову нічию з перспективним коефіцієнтом 12,00. Сміливим виглядає і варіант закластися на голи обох команд у кожному з таймів зі схожим кефом 13,00.

Тим часом австрійці з Bwin трохи прихильніші до збірної України. Коефіцієнт на перемогу команди Сергія Реброва тут суттєво нижчий – 6,75. Натомість на звитягу збірної Англії виставили схожий бал 1,47. Кеф на нічию значно не відрізняється – 4,40.

Віра в те, що "синьо-жовті" будуть переможцем за підсумками обох таймів збільшить виграш у неймовірні 26 разів. Приземленіша ставка – бойова нічия 1:1. На такий підсумок букмекери запропонували непоганий коефіцієнт 8,25.

Керманич "Трьох левів" Гарет Саутгейт зіткнувся з кадровими проблемами перед поєдинком проти України. Через травми англійцям не допоможуть Александер-Арнольд і Гріліш. Оборонця "Ліверпуля" замінить лідер "Ньюкасла" Тріпп'єр.