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Украина – Англия: прогноз на матч квалификации к Евро-2024

Фото: Сборные Украины и Англии выходят на поле "Уэмбли" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины в очередном поединке квалификации перед чемпионатом Европы 2023 года встретится со сборной Англии.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Англия состоится 9 сентября в польском Вроцлаве. Поединок примет стадион "Тарчиньски Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Специалисты британской конторы William Hill определили соотечественников однозначным фаворитом поединка. На победу "Трех львов" принимают ставки со скромным коэффициентом 1,44. Зато вероятный успех "сине-желтых" оценили баллом 7,50. Ничейный результат гораздо более вероятен – кэф 4,33.

Любители пощекотать себе нервы рассмотрят вариант со ставкой на нулевую ничью с перспективным коэффициентом 12,00. Смелым смотрится и вариант заложиться на голы обеих команд в каждом из таймов со схожим кэфом 13,00.

Тем временем австрийцы из Bwin немного благосклоннее к сборной Украины. Коэффициент на победу команды Сергея Реброва существенно ниже – 6,75. На победу сборной Англии выставили похожий балл 1,47. Кэф на ничью значительно не отличается – 4,40.

Вера в то, что "сине-желтые" будут победителем по итогам обоих таймов, увеличит выигрыш в невероятные 26 раз. Более приземленная ставка – боевая ничья 1:1. На такой результат букмекеры предложили хороший коэффициент 8,25.

Наставник "Трех львов" Гарет Саутгейт столкнулся с кадровыми проблемами перед поединком против Украины. Из-за травм англичанам не помогут Александер-Арнольд и Грилиш. Защитника "Ливерпуля" заменит лидер "Ньюкасла" Триппьер.

К слову, ранее Минмолодежьспорта дополнило перечень беглых спортсменов футболистами сборной Украины.

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