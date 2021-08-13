В Англии мужчина устроил стрельбу на улице: среди погибших ребенок

В английском городе Плимут мужчина устроил стрельбу прямо на улице, целившись в прохожих. В результате погибли шесть человек, среди которых и ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Полиция Плимута подтвердила, что шесть человек, включая подозреваемого в убийстве, погибли в результате инцидента с огнестрельным оружием.Среди погибших три женщины, двое мужчин и подозреваемый. Также среди погибших был ребенок.

Известно, что ребенку было меньше 10 лет. Также несколько человек попали в больницу с огнестрельными ранениями.

Свидетели, живущие в этом районе сообщают, что преступник стрелял по прохожим, просто идя при этом по улице.

"Стрелок пнул дверь дома и беспорядочно начал стрелять... Он выбежал из дома, стреляя на бегу, и начал стрелять в нескольких человек в парке возле подъездной дороги", - сказала свидетельница трагедии.

Полиция просит жителей соблюдать спокойствие и не паниковать. Инцидент не связывают с терроризмом. Ведется следствие.