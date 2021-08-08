В Чикаго произошла стрельба. Погибла офицер полиции
Фото: в Чикаго произошла стрельба (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Чикаго произошла стрельба. Офицер полиции погибла, еще один полицейский получил ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Chicago Tribune.
Инцидент произошел около 21:30 субботы неподалеку от 63-й улицы. Оба полицейских были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями.
Позже представитель пожарной службы Чикаго Ларри Лэнгфорд уточнил, что одна из пострадавших скончалась.
Подозреваемый также был ранен и доставлен в больницу. Представитель полиции уточнил, что два человека находятся под стражей.