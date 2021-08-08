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В Чикаго произошла стрельба. Погибла офицер полиции

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Чикаго, Воскресенье 08 августа 2021 11:30
В Чикаго произошла стрельба. Погибла офицер полиции Фото: в Чикаго произошла стрельба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Чикаго произошла стрельба. Офицер полиции погибла, еще один полицейский получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Chicago Tribune.

Инцидент произошел около 21:30 субботы неподалеку от 63-й улицы. Оба полицейских были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями.

Позже представитель пожарной службы Чикаго Ларри Лэнгфорд уточнил, что одна из пострадавших скончалась.

Подозреваемый также был ранен и доставлен в больницу. Представитель полиции уточнил, что два человека находятся под стражей.

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