В Чикаго произошла стрельба. Погибла офицер полиции

В Чикаго произошла стрельба. Офицер полиции погибла, еще один полицейский получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Chicago Tribune .

Инцидент произошел около 21:30 субботы неподалеку от 63-й улицы. Оба полицейских были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями.

Позже представитель пожарной службы Чикаго Ларри Лэнгфорд уточнил, что одна из пострадавших скончалась.

Подозреваемый также был ранен и доставлен в больницу. Представитель полиции уточнил, что два человека находятся под стражей.