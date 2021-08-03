Здание Пентагона разблокировали после стрельбы в метро

Здание Пентагона разблокировали после стрельбы на станции метро. Эта станция метро используется сотрудниками американского Министерства обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на охрану Пентагона и издание Politico .

"Пентагон снял блокировку и снова открыт. Коридор №2 и вход в метро все еще закрыты. Коридор №3 открыт для пешеходов", - заявила охрана министерства.

В то же время издание Politico пишет, что охранники Пентагона застрелили бандита, который хотел ворваться на территорию Минобороны США. В ходе перестрелки пострадал и один охранник, ему понадобилась медицинская помощь.

Источник издания отметил, что сотрудникам Пентагона пока не разрешают выходить из здания.