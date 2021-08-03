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Здание Пентагона разблокировали после стрельбы в метро

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Вашингтон, Вторник 03 августа 2021 19:54
Здание Пентагона разблокировали после стрельбы в метро Фото: Пентагон разблокировали после стрельбы (wikimedia by Touch Of Light)
Автор: Дмитрий Левицкий

Здание Пентагона разблокировали после стрельбы на станции метро. Эта станция метро используется сотрудниками американского Министерства обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на охрану Пентагона и издание Politico.

"Пентагон снял блокировку и снова открыт. Коридор №2 и вход в метро все еще закрыты. Коридор №3 открыт для пешеходов", - заявила охрана министерства.

В то же время издание Politico пишет, что охранники Пентагона застрелили бандита, который хотел ворваться на территорию Минобороны США. В ходе перестрелки пострадал и один охранник, ему понадобилась медицинская помощь.

Источник издания отметил, что сотрудникам Пентагона пока не разрешают выходить из здания.

Напомним, сегодня на станции метро вблизи Пентагона произошла стрельба. После этого здание Пентагона заблокировали.

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