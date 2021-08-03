В США заблокировали здание Пентагона. Рядом с ним слышали стрельбу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пентагона и Associated Press .

"Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре Пентагона. Мы просим публику избегать этого района. Более подробная информация будет в ближайшее время", - сообщили в Пентагоне.

NOW - Pentagon on lockdown over reported shooting outside.pic.twitter.com/uPc4gpF7KW — Disclose.tv (@disclosetv) August 3, 2021

По данным агентства AP, Пентагон заблокировали после того, как у платформы станции метро было осуществлено несколько выстрелов. Источники AP говорят, что по меньшей мере один человек был убит.

Эта станция метро является частью центра транзитных перевозок Пентагона.