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Пентагон подтвердил смерть полицейского в результате стрельбы

Новина українською →
США , Среда 04 августа 2021 21:47
Пентагон подтвердил смерть полицейского в результате стрельбы Фото: погибший в результате стрельбы у Пентагона Джордж Гонсалес (фото) twitter.com/PFPAOfficial)
Автор: Сергей Пышкин

В результате вчерашней стрельбы рядом с Пентагоном погиб полицейский. Сегодня Министерство обороны Соединенных Штатов Америки подтвердило смерть мужчины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства.

Стоит напомнить, что стрельба произошла на платформе метро, которая расположена рядом с входом в Пентагон. Информацию о смерти правоохранителя предоставляли отдельные источники, однако до сих пор официального подтверждения так и не было.

Вчера Пентагон отказывался комментировать инцидент. Также чрезвычайные службы сообщали и о нескольких раненых, которых сразу госпитализировали в больницу.

Погибшим оказался Джордж Гонсалес, который в прошлом году получил звание старшего офицера.

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Пентагон Соединенные Штаты Америки преступления полиция
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