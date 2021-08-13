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В Англії чоловік влаштував стрілянину на вулиці: серед загиблих дитина

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Великобританія, П'ятниця 13 серпня 2021 07:43
В Англії чоловік влаштував стрілянину на вулиці: серед загиблих дитина Фото: в Англії чоловік влаштував стрілянину на вулиці (twitter.com/MENnewsdesk)
Автор: Наталья Скороход

В англійському місті Плімут чоловік влаштував стрільба прямо на вулиці, цілившись у перехожих. В результаті загинули шестеро людей, серед яких і дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Поліція Плімута підтвердила, що шість людей, включаючи підозрюваного у вбивстві, загинули в результаті інциденту з вогнепальною зброєю.Серед загиблих три жінки, двоє чоловіків і підозрюваний. Також серед загиблих була дитина.

Відомо, що дитині було менше ніж 10 років. Також кілька людей потрапили в лікарню з вогнепальними пораненнями.

Свідки, що живуть в цьому районі повідомляють, що злочинець стріляв по перехожих, просто йдучи при цьому по вулиці.

"Стрілець штовхнув двері будинку і хаотично почав стріляти... Він вибіг з будинку, стріляючи на бігу, і почав стріляти в кількох людей в парку біля під'їзної дороги", - сказала свідок трагедії.

Поліція просить жителів дотримуватися спокою і не панікувати. Інцидент не пов'язують з тероризмом. Ведеться слідство.

Нагадаємо, у Чикаго сталася стрілянина. В результаті загинула поліцейська.

Раніше повідомлялося про стрільбу на станції метро поблизу Пентагону. Будівлю Пентагону заблокували після інциденту.

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