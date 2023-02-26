Андрющенко розповів, як росіяни реагують на "бавовну" в Маріуполі

В Маріуполі вже три дні лунають вибухи - знищуються склади боєприпасів та місця дислокації росіян. Загарбники не розуміють, що робити та намагаються переміщувати техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в ефірі телемарафону.

"Вони просто в шоці. Ось ці три дні "бавовни" - це просто шок... Вони намагались спочатку позбивати "кару небесну" системами ППО - це не допомогло. Потім два дні поспіль піднімали літаки - це теж не допомогло. І вони не знають, що зараз робити", - сказав він.

Андрющенко підкреслив, що росіяни перетворили Маріуполь на велику військово-логістичну базу. Там дислокуються окупаційні підрозділи, техніка, ремонтні бази та склади боєкомплектів.

Тому тепер загарбникам потрібно переміщувати свої запаси на більш безпечну відстань. За словами Андрющенка, умовно можлива відстань - це Новоазовськ. Але тут постають інші проблеми. Йдеться про логістику та недостатню кількість місця у місті.

"Вони в шоці. Якщо так подивитись на їхню реакцію, це якби палав будинок, а хазяї впали у такий транс. Вони на нього дивляться і нічого не роблять. Це саме відбувається з окупантами", - сказав він.

Нагадаємо, у Маріуполі колаборантам видали "темники" по реагуванню на вибухи.

Окрім того, вчора в Маріуполі було знищено черговий склад з боєкомплектом росіян.

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