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Колаборантам в Маріуполі видали "темники" по реагуванню на вибухи, - Андрющенко

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Маріуполь, Субота 25 лютого 2023 17:54
Колаборантам в Маріуполі видали "темники" по реагуванню на вибухи, - Андрющенко Фото: окупантам в Маріуполі видали "темники" по реагуванню на вибух (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

В Маріуполі росіяни видали інструкцію, щоб пояснювати звуки вибухів. Згідно з нею усі вибухи, що стаються в місті це ППО чи розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Суворо наказано розмови по прильотах не вести. Навіть в кулуарах. “Усі вибухи це ППО, літаки та розмінування”, - повідомив Андрющенко.

За його словами, згідно з інструкцією, кожен працівник, який скаже інше буде звільнений з наслідками. Крім того, віднині всі хто якось долучається до інформації по прильотах підписуватиме документ по держтаємниці та нерозголошенню. Штаб цивільної оборони переведено на роботу в посиленому режимі без вихідних.

"То ж маріупольців знов чекає купа "лапши" на вуха, стандартні казочки про ППО та суцільна інформаційна пустота від окупантів. Нічого, ми заповнимо її правдою", - додав радник мера.

Нагадаємо, вчора в тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи, внаслідок чого було знищено черговий склад з боєкомплектом ворога.

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