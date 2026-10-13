Android, Windows і Linux в одному смартфоні: чому реліз NexPhone затримається

Три операційні системи та режим ПК

Головною особливістю NexPhone є його софтверна платформа. Пристрій постачається одразу з трьома операційними системами: Android 17, Debian (Linux) та Windows 11. Перемикатися між ними можна під час перезавантаження гаджета.

Для Windows на екрані смартфона розробники створили окремий інтерфейс із плитками в стилі Windows Phone.

Через USB-хаб із HDMI смартфон можна підключити до монітора, миші та клавіатури й використовувати як комп’ютер, а спеціальна док-станція у формі ноутбука дає змогу працювати з ним у звичному форматі.

Читайте більше: Від відеоняні до консолі: 10 способів подарувати друге життя старому Android

Технічні характеристики та ціна

З точки зору апаратного забезпечення пристрій відповідає сучасному субфлагману:

Процесор: Qualcomm QCM6490 (аналог Snapdragon 778G);

Пам'ять: 12 гігабайт оперативної та 256 гігабайт вбудованої (з можливістю розширення карткою microSD);

Дисплей: 6,58-дюймова IPS-матриця з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц;

Акумулятор: 5000 мАг із підтримкою бездротової зарядки;

Камери: основна на 64 Мп, ультраширококутна на 13 Мп та фронтальна на 10 Мп.

Товщина корпусу становить 13,1 мм, а вага - 256 грамів.

Попри затримку поставок, пристрій уже можна зарезервувати на офіційному сайті компанії. Повна вартість смартфона становить 599 доларів (близько 27 000 грн), а розмір першого депозиту для оформлення передзамовлення - 199 доларів (орієнтовно 9 000 грн).