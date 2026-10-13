Android, Windows и Linux в одном смартфоне: почему релиз NexPhone задержится

Три операционные системы и режим ПК

Главной особенностью NexPhone является его софтверная платформа. Устройство поставляется сразу с тремя операционными системами: Android 17, Debian (Linux) и Windows 11. Переключаться между ними можно при перезагрузке гаджета.

Для Windows на экране смартфона разработчики создали отдельный интерфейс с плитками в стиле Windows Phone.

Через USB-хаб с HDMI смартфон можно подключить к монитору, мыши и клавиатуре и использовать как компьютер, а специальная док-станция в форме ноутбука позволяет работать с ним в обычном формате.

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Технические характеристики и цена

С точки зрения аппаратного обеспечения устройство соответствует современному субфлагману:

Процессор: Qualcomm QCM6490 (аналог Snapdragon 778G);

Память: 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной (с возможностью расширения картой microSD);

Дисплей: 6,58-дюймовая IPS-матрица с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц;

Аккумулятор: 5000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки;

Камеры: основная на 64 Мп, ультраширокоугольная на 13 Мп и передняя на 10 Мп.

Толщина корпуса составляет 13,1 мм, а вес - 256 граммов.

Несмотря на задержку поставок, устройство можно зарезервировать на официальном сайте компании. Полная стоимость смартфона составляет 599 долларов (около 27 000 грн), а размер первого депозита для оформления предзаказа - 199 долларов (ориентировочно 9 000 грн).