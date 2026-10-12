Ексклюзивний сюрприз iPhone Duo: що побачать користувачі при першому увімкненні

Нові власники майбутнього iPhone Duo зможуть отримати бонус під час купівлі гаджета у фірмовому магазині Apple Store. Система дозволить налаштувати екран завантаження так, щоб під час першого увімкнення смартфон вітав власника на ім'я.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на пост аналітика Bloomberg Марка Гурмана в X .

Особливості персоналізації та технологія Prestor

Згідно з інформацією Марка Гурмана, роздрібні точки Apple отримають спеціальне обладнання для модифікації процесу завантаження смартфона.

Під час першого увімкнення на екрані з'явиться стандартне привітання "Hello", після чого система додасть ім'я покупця - наприклад, "Hello, John".

Fun little touch for the iPhone Duo launch: Apple retail stores will have a system to customize the boot of the device with the buyer's name so it says "Hello, Mark" (for example) when it turns on for the first time. (US only, Duo only, English and Spanish). — Mark Gurman (@markgurman) October 9, 2026

Експерти зазначають, що подібна модифікація може базуватися на фірмовій технології Presto.

Ця система дозволяє компанії оновлювати програмне забезпечення на запакованих iPhone прямо на складі за допомогою спеціальних платформ, не відкриваючи заводські коробки.

Наразі залишається невідомим, чи зможуть користувачі змінити або вимкнути це іменне привітання вже після початку використання пристрою.

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Обмеження нової послуги

З усім тим, скористатися такою опцією зможуть далеко не всі покупці. Послуга матиме низку суворих обмежень:

функція буде доступна виключно в американських роздрібних магазинах Apple Store;

персоналізація стосуватиметься лише моделі iPhone Duo;

налаштування підтримуватиметься тільки англійською та іспанською мовами.

Офіційний старт продажу гаджета запланований на 23 жовтня, тоді як попередні замовлення стартують уже відсьогодні, 12 жовтня.