Головна » Бізнес » Tech

Android нарешті долає розрив з Apple Handoff: Google запускає Continue On

19:14 22.05.2026 Пт
2 хв
Техногігант впроваджує довгоочікувану технологію, що об'єднає смартфони та планшети в єдиний робочий простір
aimg Ольга Завада
Android нарешті долає розрив з Apple Handoff: Google запускає Continue On Google додає нативну взаємодію між пристроями
Компанія Google офіційно презентувала нову функцію під назвою Continue On для операційної системи Android 17. Вона дозволить користувачам миттєво продовжувати роботу з додатками при переході з одного пристрою на інший.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на 9to5Google.

Як працює функція Continue On?

Нова технологія дебютує у збірці Android 17 RC1. Її головний принцип повністю повторює філософію Apple Handoff: коли користувач відкриває та виконує певне завдання на смартфоні, на панелі завдань (док-станції) планшета автоматично з'являється іконка відповідного додатка зі спеціальною плаваючою міткою-підказкою Handoff Suggestion.

Розробники навели кілька наочних прикладів інтеграції:

Робота з текстом. Якщо ви редагуєте документ у Google Docs на телефоні Pixel, то після відкриття планшета Pixel Tablet на екрані з'явиться іконка сервісу зі спеціальним індикатором.

Натискання на звичайну іконку просто запустить додаток, а тап по мітці Handoff одразу відкриє саме той документ, який щойно був на екрані смартфона.

Перегляд пошти. Якщо ви читали довгу гілку листів у мобільному додатку Gmail на телефоні, система запропонує відкрити цей же ланцюжок повідомлень на великому екрані планшета.

Тимчасові обмеження та можливості для розробників

На етапі релізу Google впроваджуватиме функцію поступово, тому перша версія матиме певні архітектурні компроміси. На старті Continue On працюватиме виключно в односторонньому режимі - перенести завдання можна лише з телефона на планшет, тоді як зворотний напрямок (з планшета на телефон) розробники обіцяють реалізувати згодом.

Крім того, фінальний досвід використання залежатиме від творців стороннього софту, оскільки Google залишає за розробниками право самостійно обирати сценарії синхронізації:

App-to-App: повне перенесення процесу з мобільного додатка на смартфоні у такий самий мобільний додаток на планшеті (наприклад, з Google Docs у Google Docs).

App-to-Web: перенаправлення з мобільного додатка на вебверсію сервісу в браузері (наприклад, з додатка Gmail у вкладку Chrome).

Гібридний варіант: за замовчуванням система намагатиметься відкрити аналогічний додаток, однак якщо у користувача на планшеті не встановлено потрібну програму, Continue On автоматично завантажить вебверсію сайту у Chrome, щоб не переривати робочий процес.

