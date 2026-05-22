Android наконец преодолевает разрыв с Apple Handoff: Google запускает Continue On

Компания Google официально презентовала новую функцию под названием Continue On для операционной системы Android 17. Она позволит пользователям мгновенно продолжать работу с приложениями при переходе с одного устройства на другое.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на 9to5Google .

Как работает функция Continue On?

Новая технология дебютирует в сборке Android 17 RC1. Ее главный принцип полностью повторяет философию Apple Handoff: когда пользователь открывает и выполняет определенную задачу на смартфоне, на панели задач (док-станции) планшета автоматически появляется иконка соответствующего приложения со специальной плавающей меткой-подсказкой Handoff Suggestion.

Разработчики привели несколько наглядных примеров интеграции:

Работа с текстом. Если вы редактируете документ в Google Docs на телефоне Pixel, то после открытия планшета Pixel Tablet на экране появится иконка сервиса со специальным индикатором.

Нажатие на обычную иконку просто запустит приложение, а тап по метке Handoff сразу откроет именно тот документ, который только что был на экране смартфона.

Просмотр почты. Если вы читали длинную ветку писем в мобильном приложении Gmail на телефоне, система предложит открыть эту же цепочку сообщений на большом экране планшета.

Временные ограничения и возможности для разработчиков

На этапе релиза Google будет внедрять функцию постепенно, поэтому первая версия будет иметь определенные архитектурные компромиссы. На старте Continue On будет работать исключительно в одностороннем режиме - перенести задачу можно только с телефона на планшет, тогда как обратное направление (с планшета на телефон) разработчики обещают реализовать позже.

Кроме того, финальный опыт использования будет зависеть от создателей стороннего софта, поскольку Google оставляет за разработчиками право самостоятельно выбирать сценарии синхронизации:

App-to-App: полный перенос процесса из мобильного приложения на смартфоне в такое же мобильное приложение на планшете (например, из Google Docs в Google Docs).

App-to-Web: перенаправление с мобильного приложения на веб-версию сервиса в браузере (например, из приложения Gmail во вкладку Chrome).

Гибридный вариант: по умолчанию система будет пытаться открыть аналогичное приложение, однако если у пользователя на планшете не установлено нужное приложение, Continue On автоматически загрузит веб-версию сайта в Chrome, чтобы не прерывать рабочий процесс.