Кишеньковий гаджет може замінити Linux-ПК, роутер і VPN: що відомо про Flipper One

Компанія Flipper Devices офіційно анонсувала вихід кишенькового комп'ютера Flipper One, який поєднає в собі функції роутера, VPN-шлюзу, медіаприставки та ШІ-платформи. Пристрій отримав суттєвий апгрейд заліза і створюється як повноцінний портативний Linux-комп'ютер із широким набором мережевих інтерфейсів.

На відміну від попередника, який працював із радіочастотами (NFC, RFID, Bluetooth, інфрачервоний порт) та використовувався ентузіастами зокрема для спаму iPhone, Flipper One сфокусований на глибокій роботі з дротовими та бездротовими мережами. Для цього пристрій оснастили двома гігабітними портами Ethernet, швидкісним USB (5 Гбіт/с) та модулем Wi-Fi 6E.

Головною інженерною особливістю міні-ПК стала унікальна двопроцесорна система із 8 ГБ оперативної пам'яті:

Головний чипсет: восьмиядерний процесор Rockchip RK3576, доповнений графікою Mali-G52 та спеціальним нейропроцесором (NPU) для запуску локальних ШІ-моделей.

Розробники спільно з консалтинговою фірмою Collabora вже внесли повну підтримку процесора в основну гілку Linux Kernel, тому вихідний код доступний всім охочим на Kernel.org.

Допоміжний мікроконтролер: двоядерний чип Raspberry Pi RP2350. Він повністю відповідає за роботу екрана, світлодіодів, кнопок, тачпада та системи живлення. Завдяки цьому базові функції пристрою залишатимуться активними навіть тоді, коли основна операційна система Linux повністю вимкнена.

Портативний Linux-комп'ютер отримає широкий набір мережевих інтерфейсів (скриншот: Flipper)

FlipperOS та широкі можливості розширення

Для нового гаджета команда під керівництвом СЕО Павла Жовнера розробляє власну операційну систему FlipperOS (наразі перебуває на стадії концепту). Вона має вирішити головну проблему Raspberry Pi OS, де після інсталяції пакетів важко повернутися до "чистої" заводської копії без перепрошивки SD-карти.

Нова ОС дозволить створювати ізольовані профілі з різними налаштуваннями конфігурацій, між якими можна легко перемикатися. Додатково створюється інтерфейс FlipCTL для зручного керування маленьким ПК-дисплеєм за допомогою кнопок та тачпада.

Потенціал кастомізації пристрою забезпечує вбудований слот M.2. Через нього до Flipper One можна підключити:

Модеми для роботи в мобільних мережах 5G;

для роботи в мобільних мережах 5G; ШІ-акселератори та додаткові модулі SDR;

та додаткові модулі SDR; Швидкісні накопичувачі SSD (NVMe або SATA);

(NVMe або SATA); Сторонні мережеві плати Wi-Fi через перехідники.

Завдяки наявності порту HDMI 2.1 із підтримкою 4K-стрімінгу на частоті 120 Гц, до пристрою можна підключити монітор, мишку та клавіатуру, перетворивши його на повноцінний робочий десктоп або портативний медіабокс. Вбудовані LLM дозволять адмініструвати пристрій та генерувати налаштування мережі голосом навіть без доступу до інтернету.

Ціна та статус: чого очікувати користувачам?

Оскільки Flipper Devices лише анонсувала проєкт, чимало програмних елементів ще потребують доопрацювання. Зокрема, підтримка NPU для штучного інтелекту та апаратне декодування наразі поки відсутні в основному ядрі Linux, а самі ШІ-моделі ще проходять стадію навчання.

Компанія офіційно запросила незалежних розробників приєднатися до спільноти для спільного написання софту. Точна дата споживчого релізу буде оголошена пізніше, проте очікується, що ціна базової конфігурації Flipper One (без стільникових 5G-модулів) становитиме менше ніж 350 доларів.