Android 12 и украинский след на Луне. Главное из мира технологий

Представлен новый Android

На этой неделе Google представил ключевую версию новой мобильной ОС Android 12. Считается, что на этот раз компания сделала самый значительный редизайн интерфейса. Бета-версия уже доступна для смартфонов Pixel и гаджетов 11 производителей.

Android 12 отличается также анимацией, виджетами и измененным экраном блокировки. Виджеты получили новые динамические элементы управления. Это позволяет взаимодействовать с различными элементами без запуска самого приложения.

Многие другие элементы стали крупнее и ярче, а анимация - более плавной. Финальная версия Android 12 ожидается в конце августа - начале сентября.

Выставку электроники IFA 2021 отменили из-за COVID-19

Ежегодная выставка IFA 2021 не состоится в этом году в традиционном формате. Причиной стали пандемия и неопределенность в темпах реализации глобальных программ вакцинации. Кроме того, выставочный центр Messe Berlin, где обычно проходит IFA, на сегодня используется как пункт вакцинации и неотложной помощи.

Microsoft отменила выход облегченной Windows 10X

Американская компания Microsoft подтвердила слухи об отмене выпуска облегченной Windows 10X. Проект официально закрыт, но часть функций ранее анонсированной операционной системы перенесут в актуальные сборки Windows 10.

Например, технологию хранилища приложений интегрируют в антивирусный пакет Microsoft Defender. Ожидается появление улучшенных возможностей голосового ввода, а также модернизированной сенсорной клавиатуры с измененным размером клавиш.

Маск намекнул на приход Tesla в СНГ и дал прогноз на 50 лет

Миллиардер Илон Маск выступил на российском научном марафоне "Новое знание" и намекнул на то, что его компания Tesla в скором времени может прийти в страны СНГ такие как Россия и Казахстан. При этом, по его словам, Россия рассматривается для строительства нового завода по выпуску электромобилей.

Кроме того, по его словам, через 50 лет скорее всего Будут большие перемены в сфере технологий, космических путешествий, исследований в области ДНК. А весь транспорт станет электрическим, кроме ракет и космических кораблей.

Новые фото поверхности Марса

Китай опубликовал фото, которые сделал его космический зонд "Тяньвэнь-1" при посадке на Марс. Черно-белое изображение сделано передней камерой марсохода, которая проверяет дорогу перед аппаратом. Цветное - показывает заднюю часть марсохода.

Благодаря этим фото можно сделать вывод, что поверхность Марса имеет четкие текстуры и богатую геоморфологическую информацию.

SpaceX доставит на Луну модуль компании украинского бизнесмена

Космическая компания SpaceX доставит на Луну модуль компании Firefly Aerospace, которой владеет украинский бизнесмен Максим Поляков. Запуск состоится в 2023 году в рамках космической программы "Артемида".

Модуль под названием Blue Ghost, в свою очередь, доставит на Луну десять полезных грузов NASA для научных исследований.

Украина создаст университет новейших технологий

Украина на пути к становлению европейским IT-хабом планирует создать общенациональный университет новейших технологий. Он будет иметь следующие направления:

информационные технологии

кибербезопасность и искусственный интеллект

нанотехнологии

аэрокосмические технологии

новые энергетические технологии

биотехнологии и науки о здоровье

международные отношения и безопасность

Завершить строительство университета планируют к сентябрю 2023 года, а первые учебные программы должны начаться с 1 октября 2023. В первый год намерены набрать около 120 студентов, лучшие из них получат высокие стипендии.