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В Украине создадут университет новейших технологий: какие профессии можно будет там получить

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Украина, Понедельник 17 мая 2021 17:35
В Украине создадут университет новейших технологий: какие профессии можно будет там получить Фото: в Украине создадут университет новейших технологий (pixabay.com)
Автор: Андрей Василюк

В Украине планируют создать общенациональный университет новейших технологий, который будет иметь шесть основных направлений: информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект; нанотехнологии; аэрокосмические технологии; новые энергетические технологии; биотехнологии и науки о здоровье; международные отношения и безопасность. Новое образовательное учреждение может способствовать превращению Украины в "IT-хаб Европы".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совещании по подготовке концепции создания университета, передает пресс-служба Офиса президента.

"Создание такой мощной современной образовательно-научной платформы позволит Украине готовить специалистов по чрезвычайно востребованным специальностям. Они станут тем двигателем, который будет двигать вперед украинскую науку и экономику, а также будут способствовать становлению нашей страны как IT-хаба Европы", - сказал Зеленский.

Университет призван раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал граждан Украины, способствовать формированию у них знаний и навыков, которые отвечают потребностям развития общества и востребованы на рынке труда.

"Будущее учебное заведение будет иметь шесть основных направлений: информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект; нанотехнологии; аэрокосмические технологии; новые энергетические технологии; биотехнологии и науки о здоровье; международные отношения и безопасность", - говорится в сообщении.

Концепция создания университета должна быть разработана и утверждена до июля 2021 года, а до октября должен быть принят закон об особенностях правового статуса этого учреждения образования. Завершить строительство университета планируют к сентябрю 2023-го, а первые учебные программы должны начаться с 1 октября 2023 года.

Приоритет для преподавания в вузе будет предоставляться лучшим украинским специалистам, также приглашать иностранных преподавателей и экспертов.

Отмечается, что учебный процесс будет предусматривать 30% теории и 70% практических занятий, а также стажировки на лучших отечественных предприятиях и в международных компаниях.

В первый год деятельности университета планируется набрать около 120 студентов и в последующие годы увеличивать их количество. Лучшие студенты будут получать высокие стипендии, а после завершения обучения - гарантированное трудоустройство в Украине. Также студенты и выпускники будут иметь возможность реализации в Украине собственных научных разработок.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский анонсировал создание нового университета, который будет готовить специалистов по вопросам безопасности. После окончания обучения выпускники будут работать на государство.

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