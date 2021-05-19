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Google представил Android 12 с крупнейшим редизайном интерфейса

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Среда 19 мая 2021 11:56
Google представил Android 12 с крупнейшим редизайном интерфейса Фото: представлена бета-версия Android 12 (blog.google)
Автор: РБК-Украина

Американская компания Google представила ключевую версию новой операционной системы Android 12 с крупнейшим редизайном интерфейса. Бета-версия уже доступна для Pixel и гаджетов от 11 производителей.

Об этом говорится в официальном блоге Google.

На презентации Google сделал упор на визуальные перемены. В основе существенно переработанного интерфейса с адаптивными цветами лежит новая дизайн-система Material You с упором на кастомизацию.

Главные новшества Android 12

Новая версия ОС будет отличаться интерфейсом, анимацией, виджетами и измененным экраном блокировки. Android 12 автоматически анализирует цвета на обоях экрана и формирует палитру основных цветов, которые используются в различных частях интерфейса и приложениях.

Существенно переработаны виджеты - теперь используется шрифт Google Sans, плоские значки и более гармоничные цветовые палитры. Все вместе это придает виджетам более современный вид. Кроме того, они получили новые динамические элементы управления, что позволяет взаимодействовать с различными элементами без запуска самого приложения.

Также изменился стиль многих элементов, которые стали крупнее и ярче. Анимация тоже обновилась и стала более плавной. При прокрутке содержимое немного растягивается, а оповещения на экране уведомлений стали крупнее, а их группы объединяются.

Android 12 также будет поддерживать функцию Car Key - "цифровой ключ" для Android Auto. Эта функция на базе NFC позволит использовать смартфоны Google и Samsung в качестве электронного ключа для открытия автомобиля. На первых порах она будет работать на автомобилях BMW.

Финальная версия Android 12 ожидается в конце августа - начале сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что Google обвинили в слежке за пользователями Android. Речь идет о том, что гаджеты генерируют уникальные рекламные коды, которые позволяют Google и третьим лицам отслеживать действия пользователей в интернете, чтобы лучше настраивать под них рекламу.

Также недавно социальная сеть Clubhouse запустила приложение для Android.

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