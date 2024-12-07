Андрій Шевченко покаже "Золотий м'яч" у десятьох містах України

Сьогодні, 7 грудня, "Золотий м'яч" побачили кияни. Нагороду виставили в парку ім. Тараса Шевченка. В Києві вона виставлятиметься до 15 грудня. А вже 16 числа вирушить у турне Україною.

Зокрема, трофей побуває у Краматорську, Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові та рідному для Андрія Шевченка Яготині. У кожному місті нагороду буде виставлено на центральному залізничному вокзалі, де вона буде доступна для всіх охочих.

"Золотий м'яч-2004": що відомо

За всю історію лише троє українців здобували цей трофей. Олег Блохін у 1975-му році, Ігор Бєланов – у 1986-му та Андрій Шевченко, якому нагорода була вручена 13 грудня 2004-го.

У 2004 році Шевченко вперше став чемпіоном Італії, вдруге став найкращим бомбардиром Серії А та завоював Суперкубок Італії. За рік до цього українець виграв з "Міланом" Лігу чемпіонів. А ще він був капітаном збірної України, яка в 2004-му році вдало розпочала відбірний цикл, по закінченні якого вперше вийшла у фінальну частину чемпіонату світу-2006.

Фото: Кияни зможуть побачити "Золотий м'яч" у Парку ім. Тараса Шевченка до 15 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)