Згадав голи за "Шахтар" і "Динамо": екс-гравець збірної України зворушливим відео попрощався з футболом

37-річний гравець опублікував у соцмережі зворушливий відеоролик, в якому згадав яскраві моменти своєї кар'єри. Зокрема, голи в складі "Динамо" і "Шахтаря", а також єдиний м'яч, забитий ним за збірну України – 28 березня 2021 року у ворота Фінляндії в рамках відбору до ЧС-2022. У коментарі він написав: "Дякую, футбол. Після 17-річної кар'єри настав час для нового виклику".

Останнім клубом Мораєса був бразильський "Корінтіанс", який він покинув у 2023 році. З того часу нападник активно, але безуспішно шукав нову команду. Весною він заявив, що має декілька пропозицій від європейських клубів, також розглядав варіант зі Саудівською Аравією.

Єдине, що він геть відкидав – повернення в Україну, яку покинув після початку повномасштабного вторгнення. Хоча свого часу в послугах бразильського українця було зацікавлене житомирське "Полісся".

Obrigado, futebol.

Thank you, football.



Depois de 17 anos de carreira, é a hora de viver novos desafios.



After a 17-year career, it's time for new challenges. pic.twitter.com/wGueanR99K